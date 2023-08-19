Окрім закидання диверсійних груп, ворог використовує човни для спроб ротації особового складу та підвезення боєприпасів на островах.

В Херсонській області, де триває постійна боротьба за контроль над островами в гирлі Дніпра, вчора вдалося знищити одразу 10 ворожих човнів. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"За минулу добу знищено аж 10 ворожих човнів. Це намагання маневрувати між островами. Знов таки, вони всі фактично – цивільні, переобладнані під диверсійно-розвідувальні групи", - розповіла Гуменюк.

Речниця додала, що 40 окупантів "пішли за курсом руського воєнного корабля". Також знищено було одну великокаліберну гармату та п’ять одиниць броньованої техніки.

Відео дня

Стосовно човнів Гуменюк уточнила, що ці переобладнані цивільні човни окупанти використовують, окрім маневрування ДРГ між островами, також для спроб ротації особового складу, підвезення боєприпасів та розвідки напрямку дій Сил оборони України.

"Протягом дня вони декілька разів намагалися здійснити такі маневри. Кожного разу наша робота була дуже влучною", - зауважила вона.

Водночас на запитання, чи така кількість знищених човнів – це звична статистика чи ж це вважається високою цифрою, Гуменюк зазначила, що це "вперта наполегливість", з якою ворог продовжує надсилати все нові й нові ДРГ замість тих, які не повернулися.

"Тобто, не вірячи в нашу влучність, вони все ж таки в ній переконалися. Зрештою, результат 10:0 на нашу користь", - сказала речниця.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Сили оборони півдня показали, як українські військові знищили човни з ДРГ, які намагалися висадитися на правобережжі. На відповідному відео зафіксовано, як човен швидко наближається до берега, але в цю мить стається вибух.

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