У Дніпрі для бійців АТО спекли десять тисяч млинців (відео)

12:44, 16 лютого 2018
Війна
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На один день кухарами стали економісти, діловоди та юристи - усього близько півсотні чиновниць.

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Перед відправкою просто у фоє обласної адміністрації військові змогли продегустувати свіжих млинців. А уже після - повезли частування на передову. Скуштувати їх зможуть бійці 93-ї та 25-ї бригад.

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Теги: #святкування Масляної#Масляна#млинці в АТО