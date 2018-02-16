У Дніпрі для бійців АТО спекли десять тисяч млинців (відео)
12:44, 16 лютого 2018Війна
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Млинці намащували медом, варенням та навіть прокладали вітамінною калиною.
Десять тысяч блинов испекли в Днепре для бойцов АТО
Благодійна масляна. Десять тисяч млинців спекли обласні чиновники Дніпра, аби відправити бійцям АТО на фронт.
На один день кухарами стали економісти, діловоди та юристи - усього близько півсотні чиновниць.
Читайте такожВ Україні розпочався тиждень Масляної: історія, дати, традиціїМлинці намащували медом, варенням та навіть прокладали вітамінною калиною.
Перед відправкою просто у фоє обласної адміністрації військові змогли продегустувати свіжих млинців. А уже після - повезли частування на передову. Скуштувати їх зможуть бійці 93-ї та 25-ї бригад.
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