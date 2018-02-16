У Дніпрі для бійців АТО спекли десять тисяч млинців (відео)

Млинці намащували медом, варенням та навіть прокладали вітамінною калиною.

Благодійна масляна. Десять тисяч млинців спекли обласні чиновники Дніпра, аби відправити бійцям АТО на фронт.

На один день кухарами стали економісти, діловоди та юристи - усього близько півсотні чиновниць.

Читайте такожВ Україні розпочався тиждень Масляної: історія, дати, традиціїМлинці намащували медом, варенням та навіть прокладали вітамінною калиною.

Перед відправкою просто у фоє обласної адміністрації військові змогли продегустувати свіжих млинців. А уже після - повезли частування на передову. Скуштувати їх зможуть бійці 93-ї та 25-ї бригад.