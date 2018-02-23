Контингент із 30 тисяч: у президента назвали можливу кількість миротворців ООН на Донбасі

Луценко наголосила на важливості розгортання майбутньої миротворчої місії на всій окупованій частині Донбасу.

Представник президента України у ВР Ірина Луценко заявляє, що контингент миротворчої місії ООН на Донбасі може становити 30 тис. осіб, серед яких 20 тис. безпосередньо «блакитних шоломів» та ще 5 тис. поліцейських.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам у Києві.

За її словами, важливим питанням після створення Об’єднаного штабу буде його координація та співпраця з ймовірною миротворчою місією ООН на Донбасі

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«Запропоновано і на сьогоднішні йде розмова, це не офіційні дані, але йде розмова про можливий контингент з 30 тис. військових, серед яких 5 тис. може бути поліція, 20 тис. можуть бути «голубі шоломи», власне, ті миротворчі війська та деяка частина має стати на кордон між Україною та Росією», - зазначила Луценко.

«Розмови ведуться про можливий склад миротворчої місії, що ця місія буде складатися з країн, які не входять до жодного безпекового союзу», - додала представник президента.

Вона наголосила на важливості того, щоб «майбутня миротворча місія була розгорнута на всій окупованій частині Донбасу не тільки для захисту СММ ОБСЄ, а й щоб стати на неконтрольовану ділянку кордону на Донбасі , щоб припинити просування зброї на українську територію».