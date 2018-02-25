Доба АТО: чотири ворожих обстріли, втрат серед військових немає

Російсько-окупаційні угруповання продовжують порушувати режим тиші, застосовуючи зброю, яку давно має бути відведено від лінії зіткнення.

За минулу добу зафіксовано 4 обстріли укріплень Збройних Сил України російсько-окупаційними підрозділами. В результаті цих дій жоден український захисник не постраждав. Читайте такожБойовики заховали на Донбасі щонайменше 46 танків - ОБСЄ

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російсько-окупаційні угруповання продовжують порушувати режим тиші, застосовуючи зброю, яку давно має бути відведено від лінії зіткнення.

На Луганському напрямку у вечірній час російські найманці знову грубо порушили Мінські домовленості і застосували артилерійські системи калібру 152-мм по околицях населеного пункту Підлісне.

З 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по позиціях ВСУ поблизу Кримського. З гранатометів і стрілецької зброї - обстрілював захисників Лобачевого, а зі стрілецької зброї загарбники провокували українських вояків у Станиці Луганській.

Напередодні повідомлялося, що на околиці населеного пункту Підлісне представники української сторони СЦКК спільно з патрулем СММ ОБСЄ зафіксували воронки від 152-мм снарядів.