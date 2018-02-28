СММ ОБСЄ зафіксувала на окупованих територіях Донбасу 2 зенітно-ракетних комплекси та 77 танків

Спостерігачі фіксують заборонене озброєння контрольованих Росією бойовиків.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що на окупованих територіях Донецької і Луганської областей зафіксували 2 зенітно-ракетних комплекси та 77 танків у тих місцях, де розміщення озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 26 лютого до 19:30 27 лютого, який опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ.

Читайте такожМісія ОБСЄ за добу зафіксувала майже 630 вибухів на ДонбасіЗокрема, СММ продовжила здійснювати моніторинг відведення озброєння, що передбачено Комплексом заходів із виконання Мінських угод і Рамковим рішенням про відведення озброєння калібру до 100 мм, а також Мінським меморандумом.

Спостерігачі зазначають, що в порушення визначених координат відведення озброєння в районах, які не контролюються урядом України, на основі даних повітряного спостереження 21 лютого було виявлено розміщення двох зенітно-ракетних комплексів класу "земля-повітря" 9К35 "Стріла-10" у Кальміуському (колишнє Комсомольське, за 42 км на південний схід від Донецька). Також безпілотний літальний міні-апарат СММ 26 лютого помітив танк (тип не визначено) неподалік селища Бойківське (колишнє Тельманове, за 67 км на південний схід від Донецька).

Окрім того, спостерігачі 25 лютого на основі даних повітряного спостереження за визначеними лініями відведення і за межами визначених місць зберігання озброєння на непідконтрольній території уряду України виявили наявність 49 танків (тип не встановлено) на відстані близько 4 км на південний схід від Тернового (за 57 км на схід від Донецька) та 27 танків (тип не встановлено) на відстані близько 2 км на північний схід від Круглика (за 31 км на південний схід від Луганська).

Також СММ спостерігала за бойовими броньованими машинами у зоні безпеки. Зокрема, на непідконтрольній уряду України території було помічено дві бойові машини піхоти БМП-2 неподалік Веселої Гори (за 16 км на північ від Луганська) та ще одну БМП-1 неподалік села Заїченко (за 26 км на північний схід від Маріуполя).