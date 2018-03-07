"Усі там наші": Путін заявив, що війна на Донбасі справляє на нього "дуже сильне враження"

За його словами, треба говорити не про це - звідки зброя та боєприпаси, а про те, «як припинити якнайшвидше кровопролиття і досягти миру».

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що війна на Донбасі справляє на нього «дуже сильне враження», позаяк там «усі наші», і пообіцяв, що російські бойовики «матимуть можливість» брати зброю.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у документальному фільмі «Миропорядок 2018».

«Наших військ там немає. Озброєння там достатньо, і на питання про те, звідки береться це озброєння, я завжди відповідаю: там, де одна сторона бере, там завжди з'являються можливості і в іншої сторони», - сказав Путін.

Він зазначив, що керівництво України в рамках дебатів у «нормандському форматі» говорить про те, що з території Росії надходить зброя, гинуть військовослужбовці української армії.

«Це взагалі жахливо. Я завжди, коли про це думаю, на мене справляє дуже сильне враження. Я вважаю, що всі там наші. Але мені хочеться завжди запитати: від яких снарядів і куль гинуть мирні жителі Донбасу?», - додав він.

Читайте такожПутін каже, що вже звик до статусу "світового лиходія"За його словами, треба говорити не про це - звідки зброя та боєприпаси, а про те, «як припинити якнайшвидше кровопролиття і досягти миру».

При цьому Путін заявив, що закон про амністію і особливий статус Донбасу не підписується, а в законі про деокупацію немає згадки про Мінські угоди.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ЛДНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року у низці районів Луганської та Донецької областей тривають бойові дії.

12 жовтня 2016 року президент РФ Путін заявив, що Росія була змушена «захищати російськомовне населення» на Донбасі і в Криму.

19 жовтня 2017 року Путін заявив, що РФ не допустить закриття кордону з окупованим Донбасом, щоб "не допустити там різанини".