"Усі там наші": Путін заявив, що війна на Донбасі справляє на нього "дуже сильне враження"
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що війна на Донбасі справляє на нього «дуже сильне враження», позаяк там «усі наші», і пообіцяв, що російські бойовики «матимуть можливість» брати зброю.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у документальному фільмі «Миропорядок 2018».
«Наших військ там немає. Озброєння там достатньо, і на питання про те, звідки береться це озброєння, я завжди відповідаю: там, де одна сторона бере, там завжди з'являються можливості і в іншої сторони», - сказав Путін.
Він зазначив, що керівництво України в рамках дебатів у «нормандському форматі» говорить про те, що з території Росії надходить зброя, гинуть військовослужбовці української армії.
«Це взагалі жахливо. Я завжди, коли про це думаю, на мене справляє дуже сильне враження. Я вважаю, що всі там наші. Але мені хочеться завжди запитати: від яких снарядів і куль гинуть мирні жителі Донбасу?», - додав він.
Читайте такожПутін каже, що вже звик до статусу "світового лиходія"За його словами, треба говорити не про це - звідки зброя та боєприпаси, а про те, «як припинити якнайшвидше кровопролиття і досягти миру».
При цьому Путін заявив, що закон про амністію і особливий статус Донбасу не підписується, а в законі про деокупацію немає згадки про Мінські угоди.
Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ЛДНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року у низці районів Луганської та Донецької областей тривають бойові дії.
12 жовтня 2016 року президент РФ Путін заявив, що Росія була змушена «захищати російськомовне населення» на Донбасі і в Криму.
19 жовтня 2017 року Путін заявив, що РФ не допустить закриття кордону з окупованим Донбасом, щоб "не допустити там різанини".