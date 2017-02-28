Радник голови СБУ розповів подробиці затримання Рубана на лінії розмежування

"Ведеться оперативна робота... Були забрані спецзасоби, що незаконно знаходяться у нього, й які він намагався використовувати. Ми переглянули анкету, яку він заповнював як пропуск, з метою. Він нібито їхав до родичів. Хоча на місці затримання повідомив про те, що вони їдуть в сіру зону розмінувати блок і лінію за лінією розмежування", - цитує Тандіта 112.ua.

В СБУ також відзначили, що крім Рубана скасовано дозвіл на в'їзд на окуповані території ще одній людині, яка разом з головою "Офіцерського корпусу" намагалась перетнути лінію розмежування. Однак Тандіт не назвав імені.

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Разом з тим радник голови СБУ зазначив, що народного депутата Надію Савченко в зв'язку з її поїздкою на окуповані території Донбасу збираються допитати у якості свідка.

При цьому Тандіт підкреслив, що дата проведення опитування Савченко є закритою інформацією.

Нагадаємо, за словами Рубана, проти нього силовики вжили смішних дій.

"Приїхала військова поліція, склали протокол за мигалку, яка у мене всередині машини стоїть, в салоні, не стаціонарна. Я її вмикаю коли їжджу по "ДНР", коли переводжу полонених. Побачили поламані наручники, спецзасоби - теж склали протокол", - розповідав деталі затримання Рубан.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого бойовики заявили, що народний депутат Савченко та Рубан приїхали на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених.

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що Служба безпеки попросить Савченко дати пояснення з приводу поїздки в Донецьк. 27 лютого Рубан заявив, що СБУ скасувала йому перепустку на в'їзд на тимчасово окуповані території Донецької області.