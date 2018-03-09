"ДНРівці" вже заступилися за близького до Медведчука переговірника Рубана - журналіст (фото)

Терорист Безлер заступився за затриманого з арсеналом зброї Рубана.

Своє невдоволення затриманням керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана висловлюють представники "ДНР".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський. "У "ДНРівців" вже закипіло. Безлер і Кофман заступилися за "найчеснішого офіцера". Значить, точно за справу взяли", - написав він.

Читайте такожЗатриманому переговірнику щодо полонених Рубану повідомили про підозру - ЗМІТак, колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Безлер "Бєс" розкритикував затримання Рубана. А Кофман назвав затриманого "єдиним гідним офіцером України".

Раніше представник прес-служби головного управління Служби безпеки України в Донецькій області Олександр Чернокожа повідомив, що глава "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан перебуває в слідчому ізоляторі в Маріуполі.

Як повідомляв УНІАН, керівник центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан був затриманий 8 березня між підконтрольним Україні Бахмутом і окупованою Горлівкою. За попередніми даними, затримання відбулося через те, що переговорник здійснював транспортування "забороненого товару".

Згодом генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив затримання Рубана.

Як повідомляє волонтер Мирослав Гай, Рубан був затриманий о 9.15 на пункті пропуску, коли намагався перевезти величезний арсенал зброї з окупованої території в Україну. За інформацією волонтера, переговірника передали в СБУ.

"Під виглядом переселенця, цей "генерал" намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях", - написав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука на сторінці в Facebook.