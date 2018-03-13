Доба у зоні АТО: п’ять обстрілів, двоє поранених

На Донеччині бойовики використовували проти ЗСУ міномети та озброєння БМП.

Минулої доби, 12 березня, російсько-окупаційні війська здійснили 5 обстрілів українських позицій. Поранень зазнали двоє українських військових.

Читайте такожУкраїнська сторона СЦКК звинуватила бойовиків в обстрілі авто з персоналом Донецької фільтрувальної станціїЯк повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, противник, зокрема, активізувався на Луганському напрямку: вів вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціям ЗСУ у районі населених пунктів Новгородське й Луганське.

На Донеччині окупанти застосували проти сил АТО 120 та 82 мм міномети поблизу Павлополя, озброєння БМП-2 й 82 мм міномети - біля Водяного, міномети та стрілецьку зброю - проти захисників Авдіївки.

«Унаслідок ворожого вогню два українських воїна зазнали поранень. Військовослужбовців доставлено до військово-медичних установ та надано медичну допомогу», - повідомляють у штабі.

Як відомо, 2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир'я з 5 березня. Представники ОРДЛО заявляли, що підтримують режим повної тиші, однак продовжують здійснювати обстріли.