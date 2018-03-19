На Донбасі бойовики обстріляли військових з гранатометів, одного поранено

На Донецькому напрямку противник двічі відкривав вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

На Донбасі бойовики обстріляли військових з гранатометів, один український захисник отримав бойову травму.

Поо це повідомляє прес-центр штабу АТО. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню.

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"Минулої доби агресор здійснив два обстріли укріплень Збройних Сил України. Зокрема, на Донецькому напрямку противник двічі відкривав вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по наших позиціях неподалік Авдіївки. На Луганському напрямку впродовж доби зберігалася тиша", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли захисників Троїцького з кулеметів і БМП.