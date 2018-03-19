Місія ООН зафіксувала випадки жорстокого катування заручників, звільнених з ув`язнення на Донбасі

Заручники та утримувані особи, звільнені в рамках обміну 27 грудня обома сторонами, повідомляли про епізоди жорстокого поводження з ними.

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні відзначає випадки катування та жорстокого поводження з заручниками, що були затримані в результаті конфлікту на Донбасі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер сказала на прес-конференції «Презентація 21-ї доповіді ООН щодо ситуації з правами людини в Україні».

"27 грудня 2017 року відбулося одночасне звільнення 307 осіб у рамках обміну "всіх на всіх", як це передбачено Мінськими угодами. За допомогою конфіденційних розмов з 64 такими особами з обох сторін лінії зіткнення ми зібрали значний об'єм інформації щодо умов утримання та порушення прав людини. Усі з тих, з ким були проведені розмови, повідомляли про нелюдські умови утримання, катування або жорстоке поводження, включаючи випадки сексуального насильства, погрози насильства і порушення гарантій на справедливий судовий процес", - наголосила Фрейзер.

При цьому вона сказала, що місії "вдалося дещо пролити світло на ситуацію стосовно тих людей, які утримуються на території, контрольованій озброєними групами". Зокрема, вона сказала, що на окупованій території місія продовжує зіштовхуватися з випадками позбавлення доступу до місць тримання під вартою та не має можливості зустрічатися приватно із заручниками.

Також вона сказала: "Свічення, зібрані під час цих розмов, а також додаткові 130 конфіденційних інтерв'ю з особами, які утримуються у різних місцях на території, контрольованій урядом, підтверджують те, що ми послідовно повідомляємо". "Більше ніж за останні три місяці ми задокументували 121 випадок достовірних звинувачень щодо довільних затримань, тортур, жорсткого поводження та сексуального насильства, вчинені з обох боків лінії зіткнення", - сказала Фрейзер.

У доповіді сказано, що незмінні відмови в доступі до місць несвободи для зустрічі на окупованих територіях так званих "ЛНР" та "ДНР" продовжують викликати серйозне занепокоєння щодо умов тримання під вартою та можливих порушень прав людини, зокрема катувань і жорстокого поводження. "Інформація, отримана Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини безпосередньо від ряду ув'язнених, зокрема від деяких із тих, які були звільнені озброєними групами в рамках одночасного звільнення "всіх на всіх", підтверджує наявність підстав для такого занепокоєння", - сказано у доповіді.

Також сказано, що у період з 16 листопада 2017 року до 15 лютого 2018 року було задокументовано 115 достовірних повідомлень про незаконне або свавільне тримання під вартою, що мали місце з обох боків лінії зіткнення. У 15 з цих випадків мали місце порушення прав людини. Зокрема, в Моніторинговій місії ООН зазначають, що до трьох випадків причетна Служба безпеки України, а до 12 – озброєні групи бойовиків.