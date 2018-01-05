Ситуація на Донбасі розвиватиметься за сценарієм "замороженого" конфлікту - експерт

Американці можуть собі дозволити чекати, допоки РФ та Україна «дозріють» до того, щоб сідати за стіл переговорів, або ж навіть можуть використовувати ситуацію, щоб здійснювати тиск на РФ щодо інших питань. Україна ж чекати не може.

Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив директор Центру досліджень міжнародних відносин Микола Капітоненко.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що потрібен час та безпечний простір для того, щоб виконати Мінські угоди: провести місцеві вибори, щоб ВРУ розпочала процес амністії, щоб після виборів був приведений у виконання спеціальний статус регіонів, а для цього потрібні миротворчі сили на Донбасі.

Микола Капітоненко вважає, що конфлікт на Донбасі буде довгим і розвиватиметься, скоріш за все, за сценарієм «заморожених» конфліктів на пост-радянському просторі, де Росія забезпечує собі вплив, підтримуючи ескалацію конфліктів у різних регіонах.

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Капітоненко, коментуючи заяву КуртаВолкера, зауважив, що час не минає просто так, а когось підсилює, а когось послаблює, тож баланси у конфлікті змінюються.

«Не факт, що час працює на нас. Можливо, це і так», –зазначив Микола Капітоненко.

Експерт додав, що американці можуть собі дозволити чекати, допоки РФ та Україна «дозріють» до того, щоб сідати за стіл переговорів, або ж навіть можуть використовувати ситуацію, яка відбувається, щоб здійснювати тиск на РФ щодо інших питань.

«Але ми не можемо чекати», – зазначив Капітоненко та наголосив, що Україна у цій ситуації повинна проявляти ініціативу.

Директор Євразійської демократичної ініціативи Пітер Залмаєв вважає, що американський істеблішмент розуміє, що віз застряг у піску і не рухається.

«Усі розуміють, що головний фактор, який був і залишається, – це політична воля однієї людини, Володимира Путіна, щоб змінити щось на Донбасі. Зрозуміло, що напередодні виборів він не готовий на це. Тому усе, що ми зараз бачимо, усі ці дипломатичні реверанси, ці протокольні заяви, свідчать проте, що почекаймо третьої каденції Володимира Путіна», – зазначив експерт.