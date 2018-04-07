Протягом десяти днів поліції Донеччини здалися сім бойовиків

Колишні найманці визнають свою помилку та надають цінні свідчення про службу в "ДНР".

Протягом останніх 10 днів у поліцію Донеччини добровільно здалися сім колишніх учасників незаконних збройних формувань на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Вони скористалися програмою "Повернися додому", що дозволяє бойовикам добровільно здатися правоохоронцям і повернутися до мирного життя.

Вік екс-бойовиків коливається від 22 до 46 років. Більшість із них – мешканці населених пунктів, що знаходяться під контролем України, двоє – спеціально виїхали із ОРДЛО. Серед них одна жінка.

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"«Набридло ховатися», «хочу додому», «хочу почати життя спочатку» – мотив у всіх майже однаковий. Екс-найманці визнають свою помилку та надають цінні свідчення про службу в так званій ДНР", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці також зазначають, що "керівництво" незаконних збройних формувань перешкоджає виведенню екс-бойовиків з окупованої території.

"Командири терористів всіляко перешкоджали учаснику «Першої Слов’янської бригади», який намагався залишити «армію» та виїхати з «ДНР»: спалили всі українські документи, допитували в «поліції» та залякували, запевняючи, що «там будуть катувати, відріжуть руки, ноги». Українським поліцейським вдалося вивести чоловіка, зараз з ним працюють слідчі", – повідомляють у прес-службі.