На Донбасі підстрелили сербського найманця "ДНР" (фото)

16:09, 28 березня 2018
Війна
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Терорист був у бронежилеті / фото vk.com

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"Всім привіт від "Деки". Поки він у місцях, де інтернет не "живе". Трохи пошкодили на ньому "бронік",але з ним все ок. Кілька днів буде відсипатися", - пише у соцмережі пособник терористів Олексій Гальцев.

Як повідомляв УНІАН, раніше Берич був поранений на Донбасі у серпні 2017 року. "Кулі літали, як мухи. Сам Бог врятував. Просто неможливо, тільки одна влучила в ногу. Кістку не зачепила, все добре", - йшлося у повідомленні. Також бойовик публікував фото, на якому було видно ногу в гіпсі.

фото vk.com

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Теги: #Донбас#найманець