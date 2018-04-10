Журналіст оцінив ймовірність повномасштабної війни Росії проти України

На думку журналіста Юрія Бутусова, у Росії відсутні сили для "великої війни".

Будь-які зміни політичного курсу РФ викликають зрозумілі побоювання й питання про майбутнє України. Чергове перепризначення Путіна показує - його клан буде при владі довічно.

І найголовніше - плани Путіна щодо знищення України за весь цей час не зміняться, пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

За його прогнозом, загрози великої повномасштабної війни наразі немає, і в найближчій перспективі, протягом найближчого року, цього не станеться гарантовано.

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Бутусов наголосив, що про це свідчать наступні фактори:

1. Зараз відсутня загроза, що тисячі оболванених російською пропагандою людей вирішать підтримати неминуче, здавалося б, вторгнення і виступити проти своєї країни. "Українське суспільство бачить перед очима приклад Донбасу і Криму, і ставлення до російського вторгнення у більшості однозначне - це буде жорстока війна, буде зруйнований весь звичний світопорядок, і війна в своєму будинку людям не потрібна", - зазначив журналіст.

2. Зараз Росія потерпає від санкцій, російська економіка паралізована, і зростання економіки зупинилося. РФ перестала бути майданчиком зростання, "іскандери" вже не сміються, тому що Захід послідовно розриває всі контакти і зв'язки. У разі війни санкції будуть посилені, а поставки озброєння підуть у значніших розмірах.

3. На сьогодні кількість людей, які навчилися воювати, організація держави для війни незрівнянно зросли, і ніяких надій на розвал армії, на масову здачу у полон бути не може.

4. У Росії відсутнє самостійне громадянське суспільство, все контролюється Кремлем. І ідея глобальної мобілізації, великих жертв заради завоювання України в РФ зовсім не популярна... У Росії відсутні сили для "великої війни".

5. Путіну вигідно розхитувати ситуацію зсередини, українська політика і громадянське суспільство страждає від багатьох проблем і хвороб зростання. У Кремля є спокуса вдарити і впливати тим самим на результати президентських і парламентських виборів. Ситуація в Україні напередодні виборів нестабільна, економіка стагнує, і це провокує ворога на атаку. Також війна є вигідним способом і для самого Путіна відволікти російське суспільство від купи внутрішніх проблем і падіння економіки.

"У Путіна немає шансів на перемогу в такій війні. Але це не означає, що ми захищені від ризику активізації бойових дій на фронті АТО. Загроза локальних боїв зберігається, загроза великих жертв на фронті зберігається, війна продовжується", - підсумував Бутусов.

Раніше заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявляла, що в Європі ніхто не хоче, щоб роль України як транзитера була зведена до нуля, адже там вважають, що якщо б не було транзиту через нашу країну, то Путіна нічого б не зупиняло від прямого вторгнення.