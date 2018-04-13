У Путіна готують нову атаку на Україну із вторгненням військ - СБУ

За словами речника СБУ Віктора Кононенка, Москва нібито планує використовувати для провокацій стару тему про "захист російськомовного населення".

У керівництві держави-окупанта Російської Федерації восени планують вдатися до нової спроби дестабілізації України, використавши стару тему із "захистом російськомовних", яка передбачає подальше вторгнення регулярних військ.

Таку інформацію озвучив сьогодні на брифінгу в Києві заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, передає Liga.net.

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СБУ має інформацію про плани Кремля, які полягають, за словами спікера, в "існуванні в оточенні Путіна групи, яка поставила собі за мету створити передумови для введення вже восени цього року російських військ до України під приводом захисту російськомовного населення".

Кононенко стверджує, що для здійснення такого задуму Москва нібито планує задіяти криміналітет, "спортсменів" та інші близькокримінальні структури "для побиття учасників проросійських заходів і хресної ходи".

Раніше голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляв, що співробітники СБУ заблокували наміри спецслужб РФ провести приховану федералізацію та автономізацію кількох регіонів України.