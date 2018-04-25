Пекло на Донбасі: двоє поранених за минулу добу українських військових у тяжкому стані

13:12, 25 квітня 2018
Війна
1834 0
Постраждалі військові знаходяться в медустановах / фото УНІАН

Читайте також"Ще й не так скрутишся!": волонтери показали сон українського розвідника на Донбасі (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута.

"Внаслідок ворожих обстрілів поранено 7 наших військовослужбовців. Ще двоє дістали бойове травмування. Окрім цього, під час проведення заходів інженерного забезпечення, внаслідок підривів на невстановлених вибухових пристроях поранено двох військових ", - сказав він.

Усіх постраждалих доставлено до медичних закладів.

"Стан здоров'я двох військових важкий, трьох - середньої важкості, інших шести захисників - задовільний", - зазначив речник.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #АТО#Донбас#поранені