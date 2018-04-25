Пекло на Донбасі: двоє поранених за минулу добу українських військових у тяжкому стані
13:12, 25 квітня 2018Війна
1834 0
За даними Міноборони, ще троє військових перебувають у стані середньої важкості, а інші шестеро - у задовільному.
Постраждалі військові перебувають у медустановах / фото УНІАН
Двоє поранених минулої доби на Донбасі українських військовослужбовців перебувають у важкому стані.
Читайте також"Ще й не так скрутишся!": волонтери показали сон українського розвідника на Донбасі (фото)
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута.
"Внаслідок ворожих обстрілів поранено 7 наших військовослужбовців. Ще двоє дістали бойове травмування. Окрім цього, під час проведення заходів інженерного забезпечення, внаслідок підривів на невстановлених вибухових пристроях поранено двох військових ", - сказав він.
Усіх постраждалих доставлено до медичних закладів.
"Стан здоров'я двох військових важкий, трьох - середньої важкості, інших шести захисників - задовільний", - зазначив речник.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter