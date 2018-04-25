Пекло на Донбасі: двоє поранених за минулу добу українських військових у тяжкому стані

За даними Міноборони, ще троє військових перебувають у стані середньої важкості, а інші шестеро - у задовільному.

Двоє поранених минулої доби на Донбасі українських військовослужбовців перебувають у важкому стані. Читайте також"Ще й не так скрутишся!": волонтери показали сон українського розвідника на Донбасі (фото) Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута. "Внаслідок ворожих обстрілів поранено 7 наших військовослужбовців. Ще двоє дістали бойове травмування. Окрім цього, під час проведення заходів інженерного забезпечення, внаслідок підривів на невстановлених вибухових пристроях поранено двох військових ", - сказав він. Усіх постраждалих доставлено до медичних закладів. "Стан здоров'я двох військових важкий, трьох - середньої важкості, інших шести захисників - задовільний", - зазначив речник.

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