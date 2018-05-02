ЗСУ розпочали підготовку розрахунків Javelin ще до їх отримання – командувач ООС

Командувач ООС раніше опікувався питанням підготовки зазначених розрахунків на посаді першого заступника командувача Сухопутних військ.

Командувач Об’єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв заявив, що у нього в підпорядкуванні ще немає американських протитанкових комплексів Javelin.

Про це він повідомив на брифінгу в Краматорську.

«На даний момент в моєму підпорядкуванні протитанкові засоби Javelin не перебувають», - заявив він.

Читайте також"Маємо справу з агресією РФ": командувач пояснив головну відмінність операції Об'єднаних сил від АТО

Наєв зауважив, що, коли він обіймав посаду першого заступника командувача Сухопутних військ, то опікувався питанням підготовки зазначених розрахунків.

«Збройні сили України розпочали підготовку цих розрахунків заздалегідь до отримання Javelin на території України», - підкреслив Наєв.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема, протитанкових ракетних комплексів Javelin.

17 січня 2018 року начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що Javelinможуть бути поставлені в терміни від двох до п'яти-шести місяців.

17 лютого президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна в рамках військово-технічного співробітництва з США отримає не тільки Javelin.

2 березня Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн дол.

30 квітня Порошенко повідомив, що в Україну доставили протитанкові ракетні комплекси Javelin.