"В'їзд стане диференційованим": Жебрівський розповів про зменшення кількості блокпостів на Донбасі

З початком ООС на Донбасі місцеві жителі будуть безперешкодно пересуватися, а ті, хто там не зареєстрований, повинні будуть оформити спеціальний пропуск.

З початком Операції об'єднаних сил людям, які не зареєстровані в населених пунктах поблизу лінії розмежування, доведеться оформити спеціальний пропуск для перебування там.

Про це повідомив керівник Донецької області Павло Жебрівський в ході зустрічі з послом Японії в Україні Шегеки Суми.

"Обговорили питання закінчення АТО і оголошення Операції Об'єднаних Сил. Зазначив, що цивільне населення, яке проживає на територіях, віддалених від лінії зіткнення, цього навіть не помітить, зате для невеликих населених пунктів, розташованих у так званій червоній зоні – поблизу лінії розмежування, деякі зміни відбудуться", – пише Жебрівський.

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"Наприклад, в'їзд буде диференційованим: місцеві жителі будуть безперешкодно пересуватися, ті ж, хто в цих пунктах не зареєстрований, повинні будуть оформити спеціальний пропуск", - додав він.

Керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації зазначив, що в рамках ООС "буде зменшено кількість блокпостів на території, контрольованої українськими властями, що спростить проїзд в межах області".

Довідка УНІАН. 30 квітня президент України Петро Порошенко підписав указ про завершення Антитерористичної операції і наказ про початок операції Об'єднаних сил, яка стартувала з 14.00 30 квітня.

Глава держави заявив, що в разі переходу РФ до широкомасштабного наступу на Донбасі, відповідальність за відсіч агресії в першу чергу лягає на командувача Об'єднаних сил.

За словами президента, АТО може бути відновлена в будь-який час у разі виникнення терористичних загроз на звільнених територіях.