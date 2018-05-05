Вранці бойовики двічі обстріляли КПВВ "Гнутове", на якому перебувало багато цивільних (відео)

Внаслідок обстрілу люди не постраждали, пошкоджено два автомобіля.

Сьогодні вранці бойовики двічі обстріляли контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) «Гнутове», на якому перебувало багато цивільних осіб.

Про це йдеться у повідомленні Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

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Зазначається, що сьогодні близько 9.00 та 10.00 російсько-терористичні війська двічі обстріляли КПВВ «Гнутове» на Маріупольському напрямку.

"На КПВВ перебувало багато цивільних громадян, яких евакуйовано до укриття. В результаті обстрілу два автомобілі пошкоджено, люди не постраждали. Роботу КПВВ призупинено", - йдеться у дописі.

Зазначається, що з метою гарантування безпеки громадян та з'ясування обставин події в районі КПВВ тимчасово оголошено режим "червоний".

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері бойовики з артилерії обстріляли будинки мирних мешканців Зайцевого.