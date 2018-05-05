Під час першого обстрілу на КПВВ "Гнутове" перебувало близько 100 осіб, сьогодні пункт може не працювати - Слободян

У зв'язку із обстрілом КПВВ штаб Об'єднаних сил ухвалив рішення про приведення у бойову готовність резервів, ситуація відстежується.

У момент першого обстрілу бойовиками на контрольно-пропускному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) "Гнутове" перебувало близько 100 осіб, пункт сьогодні може взагалі не працювати.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"Перший снаряд прилетів близько 9-ї години. Це був, те, що вдалося зараз встановити, снаряд ПТУРа (протитанкова керована ракета - УНІАН). Попередньо експерти дають саме такі висновки ", - сказав він.

За словами Слободяна, у той час на КПВВ перебувало близько 100 осіб та 40 автомобілів.

"На щастя і за дивним збігом обставин дійсно ніхто не постраждав. Постраждали два цивільних автомобілі - автомобілі тих громадян, які перетинали лінію розмежування", - зауважив Слободян і додав, що прикордонники також не постраждали.

Цивільних та персонал КПВВ, нагадав він, терміново було евакуйовано та переміщено до укриття.

"Пропуск був призупинений. І о 09.54 прилетів ще один снаряд. Чи це також ПТУР, чи, можливо, якийсь інший, поки що інформації такої немає, вона буде дещо пізніше", - зазначив Слободян.

Пропуск через КПВВ, повідомив він, ще не відновлено.

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"У відповідності до рішення штабу Об'єднаних сил, приведені у бойову готовність резерви, відстежуємо обстановку. Намагаємося забезпечити, в першу чергу, щоб ніхто не постраждав з мирних мешканців", - констатував речник ДПСУ.

Говорячи про подальшу роботу КПВВ, Слободян зазначив, що це залежатиме від розвитку ситуації.

"Є загроза того, що сьогодні КПВВ "Гнутове" працювати не буде", - сказав він і додав, що наразі пояснення обстрілам немає.

Як повідомляв УНІАН, вранці бойовики двічі обстріляли КПВВ «Гнутове», на якому перебувало багато цивільних осіб.

З метою гарантування безпеки громадян та з'ясування обставин події в районі КПВВ тимчасово оголошено режим "червоний".