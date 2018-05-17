У МінТОТ пояснили заяву представника Держдепу про неможливість для України повернути Донбас

Волкер вважає, що Україна не зможе повернути території, окуповані Росією.

Спецпредставник США у справах України Курт Волкер напередодні заявив, що Україна не зможе повернути контроль над окупованими Росією територіями.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак прокоментував заяву представника Держдепу, передає InfoResist.

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"Я не думаю, що це "заморозка конфлікту". Це просто розуміння того, що військовий шлях на сьогодні, умовно кажучи, неприйнятний, а далі вони не полізуть, бо є американці. Вони пропонують вирішити все шляхом миротворчої місії", - вважає чиновник.

Гримчак наголосив, що Волкер веде безпосередні переговори з російською стороною, тому може оцінити ситуацію.

"Волкер говорить з Росією щодо введення миротворчих військ і міжнародної адміністрації. І тому, я так розумію, незважаючи на силу нашої армії, спостерігає і оцінює силу противника", - зазначив Гримчак.

Раніше спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер закликав Російську Федерацію здійснити новий обмін заручниками на Донбасі.