Волкер закликав РФ здійснити новий обмін заручниками на Донбасі

Він відзначив, що Україна готова до обміну заручників. Також він розповів, що поінформував членів українського парламенту щодо своїх зусиль, аби стимулювати виконання Мінських угод.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер закликав Російську Федерацію здійснити новий обмін заручниками на Донбасі.

Про це дипломат повідомив у мікроблозі Twitter.

Він розповів про свою зустріч з членами родин українських заручників, які утримуються Росією, що, за його словами, є "страшним лихом для родичів".

"Наполегливо закликаю до нового обміну бранців - Україна готова виконати свою роль", - заявив Волкер.

Дипломат додав, що поінформував членів українського парламенту щодо своїх зусиль, аби стимулювати виконання Мінських угод.

"Обговорили кроки, які парламент може здійснити для підтримки миру", - наголосив Волкер.

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Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся обмін українських заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані в зв'язку з війною на сході і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручники. Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільна особа.

18 січня стало відомо, що в 2018 році вже відбувся обмін списками заручників для організації наступного етапу звільнення утримуваних осіб.

Повноважний представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов 27 квітня заявив, що найближчим часом стане можливим проведення великого обміну заручників, які утримуються контрольованими Росією бойовиками на Донбасі.

За підсумками засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі 16 травня представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила про відсутність прогресу в питаннях звільнення заручників і пошуку зниклих безвісти. На її переконання, задля звільнення українських заручників необхідний тиск усього світу на РФ.