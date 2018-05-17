Волкер закликав РФ здійснити новий обмін заручниками на Донбасі
Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер закликав Російську Федерацію здійснити новий обмін заручниками на Донбасі.
Про це дипломат повідомив у мікроблозі Twitter.
Він розповів про свою зустріч з членами родин українських заручників, які утримуються Росією, що, за його словами, є "страшним лихом для родичів".
"Наполегливо закликаю до нового обміну бранців - Україна готова виконати свою роль", - заявив Волкер.
Дипломат додав, що поінформував членів українського парламенту щодо своїх зусиль, аби стимулювати виконання Мінських угод.
"Обговорили кроки, які парламент може здійснити для підтримки миру", - наголосив Волкер.
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Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся обмін українських заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані в зв'язку з війною на сході і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручники. Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільна особа.
18 січня стало відомо, що в 2018 році вже відбувся обмін списками заручників для організації наступного етапу звільнення утримуваних осіб.
Повноважний представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов 27 квітня заявив, що найближчим часом стане можливим проведення великого обміну заручників, які утримуються контрольованими Росією бойовиками на Донбасі.
За підсумками засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі 16 травня представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила про відсутність прогресу в питаннях звільнення заручників і пошуку зниклих безвісти. На її переконання, задля звільнення українських заручників необхідний тиск усього світу на РФ.