Хуг їде на Донбас через серйозне погіршення ситуації

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ проведе оцінку ситуації вздовж лінії зіткнення та її впливу на життя населення.

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг вирушає сьогодні ввечері на Донбас через серйозне погіршення безпекової ситуації за останню добу.

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Про це повідомляє прес-служба місії. Хуг проведе оцінку безпекової ситуації вздовж лінії зіткнення та її впливу на життя цивільного населення, а також обговорить із залученими сторонамизаходи щодо зниження напруженості.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру Об’єднаних сил, минулої доби російсько-окупаційні війська 66 разів порушили режим припинення вогню, з них 25 разів застосовували міномети, артилерію та реактивні системи залпового вогню БМ-21, внаслідок чого двоє українських захисників загинуло, четверо дістали поранення.