"Розірвалося прямо на шкільному подвір’ї": бойовики обстріляли школу у Світлодарську, є поранений (відео)
Контрольовані Росією бойовики на Донбасі здійснили обстріл школи у Світлодарську Бахмутського району Донецької області, один цивільний зазнав поранення.
Як повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, обстріл відбувся близько 9:30.
"Прилетіло" й розірвалося прямо на шкільному подвір’ї. Поранений один цивільний - він в момент "прильоту" на своєму авто проїжджав повз школу. Серед вчителів та школярів постраждалих немає. Навчальний процес призупинено. Дітей розпустили по домівках", - заявив Жебрівський.
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"У школі повилітали вікна, чи є ще якісь пошкодження, поки невідомо, зараз школу обстежують", - додав він.
Раніше бойовики двічі обстріляли з артилерії Зайцеве.