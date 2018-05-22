На Донбасі знищений опорний пункт окупантів: з'явилося відео

11:56, 22 травня 2018
Війна
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Момент атаки на позиції бойовиків зняли на відео, яке на своїй сторінці у Fаcebook опублікував волонтер Юрій Мысягин.

"Дуже приємно дивитися, як невідома "третя сила" знищує передове укріплення противника. Вже не таємниця. "Третя сила" добре розрослася, стала потужною і так зараз відбувається по всьому фронту", - написав волонтер.

Як повідомляв УНІАН, раніше сили операції Об'єднаних сил на Донбасі знищили БМП російських окупантів. На відео, знятому з БПЛА, зафіксований момент знищення БМП російських окупантів українськими воїнами прямим попаданням.

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Теги: #Донбас#окупанти