На Донбасі знищений опорний пункт окупантів: з'явилося відео

Момент атаки на позиції бойовиків зняли на відео.

На Донеччині бійці так званої "третьої сили" знищили опорний пункт окупантів.

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Момент атаки на позиції бойовиків зняли на відео, яке на своїй сторінці у Fаcebook опублікував волонтер Юрій Мысягин.

"Дуже приємно дивитися, як невідома "третя сила" знищує передове укріплення противника. Вже не таємниця. "Третя сила" добре розрослася, стала потужною і так зараз відбувається по всьому фронту", - написав волонтер.

Як повідомляв УНІАН, раніше сили операції Об'єднаних сил на Донбасі знищили БМП російських окупантів. На відео, знятому з БПЛА, зафіксований момент знищення БМП російських окупантів українськими воїнами прямим попаданням.