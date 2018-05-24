Порошенко доручив збільшити кількість протитанкових комплексів «Стугна» на лінії зіткнення

Президент перевірив рівень комплектації військових підрозділів на лінії зіткнення і поставив завдання найближчим часом різко збільшити укомплектованість бригад «Стугнами».

Президент Петро Порошенко доручив збільшити укомплектованість бригад на лінії зіткнення на Донбасі сучасними протитанковими засобами нового покоління «Стугна».

Як інформує прес-служба глави держави, про це Порошенко повідомив на Львівщині під час наради, присвяченій ходу будівництва гуртожитків для військовослужбовців-контрактників.

Глава держави зазначив, що позавчора на Чернігівщині перевірив готовність Збройних сил України до бойового використання американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

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За його словами, наявність Javelin в українських військових приводить до того, що російські танкісти або з підконтрольних РФ військ відмовляються виїжджати на лінію зіткнення. «Це теж ефективні результати нашого переозброєння», - додав президент.

Також Порошенко наголосив, що випробування ракетних комплексів «Стугна», які були проведені на полігоні на Чернігівщині разом з перевіркою готовності підрозділів ЗСУ до бойового використання ракетних комплексів Javelin, пройшли надзвичайно успішно.

«Я був особисто багато разів присутнім на цих випробуваннях і не бачив жодного разу, коли б «Стугна» з максимальної відстані не вразила відповідну ціль», - підкреслив президент.

За його словами, серйозно зріс рівень комплектації технікою, засобами зв’язку української армії: «Ми говоримо про серйозне підвищення рівня військово-технічної співпраці з іншими країнами. Окрім США, це і Туреччина, і Канада, і Британія».