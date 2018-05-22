Вогонь вівся по справжньому танку: з’явилися ефектні фото з випробувань ПТРК "Javelin" та "Стугна"

За словами секретаря РНБО, українська «Стугна» та американський «Джавелін» точно і надійно знищили цілі.

На полігоні Збройних Сил України відбулися випробування американських протитанкових керованих ракетних комплексів Javelin та українських «Стугна».

Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає прес-служба відомства.

«Українська «Стугна» та американський «Джавелін» точно і надійно знищили цілі», - зазначив Секретар РНБО України, додавши, що для перевірки ефективності враження цілей «вогонь вівся не по макету, а по справжньому танку».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час перших в Україні випробувальних пусків з ракетних комплексів Javelin президент України Петро Порошенко заявив, що Збройні сили України застосують протитанкові комплекси Javelin в разі наступу російських військ на українські позиції.

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Він також зазначив, що підрозділи ЗСУ пройшли необхідні навчання і були проведені відповідні тренінги.

"Сьогодні відбулися перші пуски. Пуски були не лише Javelin, а були застосовані й інші протитанкові комплекси, включаючи "Стугну". "Стугна" також показала відмінний результат, але бойове застосування Javelin, який має можливості наносити удар по найменш захищеній частині бронетехніки - зверху, показав надзвичайно високу ефективність цієї зброї", - додав Порошенко.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів Javelin.

17 січня 2018 року начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що Javelin можуть бути поставлені в терміни від двох до п'яти-шести місяців.

17 лютого Порошенко заявив, що Україна в рамках військово-технічного співробітництва з США отримає не тільки Javelin.

2 березня Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн доларів.

30 квітня Порошенко повідомив, що в Україну доставили протитанкові ракетні комплекси Javelin.