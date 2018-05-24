Спецпредставник Держдепу США нагадав, що російській стороні ще у січні був переданий список утримуваних українських заручників.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер розповів про відсутність прогресу щодо звільнення українських заручників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телефонного прес-брифінгу для журналістів, організованого з Брюсселя.

Волкер нагадав, що відвідуючи Україну в січні, він отримав список з іменами українських заручників і потім передав його помічнику президента Російської Федерації Владиславу Суркову на зустрічі в Дубаї.

"Він взяв список з іменами, їм також були відомі інші імена. Відбулося багато переговорів про обмін заручників, які передували (цій зустрічі). Деякі з них були новими іменами у цьому контексті", - сказав Волкер.

При цьому дипломат відзначив, що в ході його останньої подорожі до України, яка відбулася минулого тижня, він зустрічався з родичами українських заручників.

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"І тоді знову я публічно наполегливо закликав, і знову сьогодні, що нам необхідно добитися звільнення заручників", - сказав Волкер.

Як повідомляв УНІАН, у січні Волкер заявив, що передав Суркову імена деяких українських заручників, які необхідно включити в список на звільнення.

17 травня спецпредставник США закликав Російську Федерацію здійснити новий обмін заручників на Донбасі.

23 травня перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що вже два місяці від Росії немає жодної відповіді щодо звільнення українських заручників у відповідь на пропозицію звільнити 23 росіянина. Перед цим вона заявила, що звільнення українських бранців з в'язниць у Російській Федерації і на окупованих територіях залежить від президента РФ Володимира Путіна.

Попередній великий обмін українських заручників на осіб, ув'язнених в тюрмах на підконтрольній уряду України території, був організований наприкінці грудня 2017 року. Тоді Київ відпустив 237 осіб, отримавши натомість 74 українських військовослужбовців.