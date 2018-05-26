Бойовики заявили про затримання двох бійців ЗСУ, в 14-й бригаді підтвердили самовільний відхід військовослужбовців

Двоє військовослужбовців 25 травня самовільно покинули розташування військової частини.

В терористичній організації "ЛНР" заявили, що затримали двох "дезертирів" з 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, які намагалися перейти через сіру зону. Про це повідомляє підконтрольний бойовикам інформаційний ресурс.

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"Сьогодні, 26 травня, двоє втекли з позицій озброєних бійців 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ були виявлені і затримані при спробі переходу через так звану сіру зону пильними військовослужбовцями народної міліції ЛНР", – заявив офіційний представник міністерства оборони ЛНР" Андрій Марочко.

На сторінці 14-ї бригади у Facebook підтвердили, що двоє військовослужбовців 25 травня самовільно покинули розташування військової частини.

"На сьогодні їх місцезнаходження не встановлено. Військовою службою правопорядку та правоохоронними органами вживаються заходи щодо розшуку зазначених військовослужбовців", – йдеться в повідомленні.