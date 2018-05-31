Центром Донецька всю ніч їздила важка техніка - соцмережі
Ніч на 31 травня 2018 року для мешканців окупованого Донецька виявилася неспокійною. Особливо для жителів центральних районів. Місцеві жителі чули, як з періодичністю в 5-10 хвилин проїжджали колони військової техніки.
Про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах, передають "Ведомости Донбасу".
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«Щсь усю ніч по Бакинських роз'їжджала техніка. Начебто тихо, а техніку ганяють», — повідомляють місцеві жителі.
«В Мінську домовилися про відвід — тепер назад всю техніку погнали», — пишуть очевидці в соціальних мережах.
«По Розі близько 2 годин ночі пройшла купа військової техніки. Напевно з РФ прийшла допомога? Темно було, але танки і гради точно розглянула», — повідомляє дончанка.
З чим пов'язані ці переміщення поки залишається загадкою, але місцеві жителі окупованого Донецька припускають, що слід чекати загострення ситуації.
«Вони підписали в Мінську чергові рожеві домовленості, а ситуація не змінилася, як обстрілювали — так і продовжують обстрілювати прифронтові міста. Чує моє серце, що загостритися ситуації. Мого чоловіка товариш військовий, так його на казармений режим в терміновому порядку перевели після звільнення», — повідомляє мешканка Донецька.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 30 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація залишалася складною. Бойові дії тривали в усіх напрямках.