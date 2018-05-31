Центром Донецька всю ніч їздила важка техніка - соцмережі

Місцеві жителі окупованого Донецька припускають, що слід чекати загострення ситуації.

Ніч на 31 травня 2018 року для мешканців окупованого Донецька виявилася неспокійною. Особливо для жителів центральних районів. Місцеві жителі чули, як з періодичністю в 5-10 хвилин проїжджали колони військової техніки.

Про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах, передають "Ведомости Донбасу".

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«Щсь усю ніч по Бакинських роз'їжджала техніка. Начебто тихо, а техніку ганяють», — повідомляють місцеві жителі.

«В Мінську домовилися про відвід — тепер назад всю техніку погнали», — пишуть очевидці в соціальних мережах.

«По Розі близько 2 годин ночі пройшла купа військової техніки. Напевно з РФ прийшла допомога? Темно було, але танки і гради точно розглянула», — повідомляє дончанка.

З чим пов'язані ці переміщення поки залишається загадкою, але місцеві жителі окупованого Донецька припускають, що слід чекати загострення ситуації.

«Вони підписали в Мінську чергові рожеві домовленості, а ситуація не змінилася, як обстрілювали — так і продовжують обстрілювати прифронтові міста. Чує моє серце, що загостритися ситуації. Мого чоловіка товариш військовий, так його на казармений режим в терміновому порядку перевели після звільнення», — повідомляє мешканка Донецька.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 30 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація залишалася складною. Бойові дії тривали в усіх напрямках.