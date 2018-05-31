Бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі з артилерії і мінометів: поранені двоє українських бійців

Бойові дії тривали в усіх напрямках.

Упродовж минулої доби, 30 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишалася складною. Бойові дії тривали в усіх напрямках.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Російсько-окупаційні війська 28 разів порушили режим припинення вогню, з них 9 разів із застосуванням важкого озброєння - 122-мм артилерійських систем, 120 і 82-мм мінометів.

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На Луганщині найбільш напруженою була ситуація в районі населених пунктів Кримське і Новотошківське. На Донецькому напрямку активні оборонні дії підрозділу Об'єднаних сил вели в районах населених пунктів Зайцеве і Новотроїцьке. Адекватну відповідь ворог отримав також на Маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Чермалик і Гнутово.

Під час бойових дій двоє наших захисників отримали поранення. Поранених терміново евакуювали в госпіталь, їх життю нічого не загрожує.

За даними розвідки, втрати противника минулу добу склали: двоє окупантів знищені і четверо поранені.

Протягом ночі поточних доби, 31 травня, інтенсивність бойових дій зменшилася. Тривали бої із застосуванням стрілецької зброї. Станом на 7.00 ранку втрат немає.

Як повідомляв УНІАН, поблизу патруля Спеціальної моніторингової місії (СММ), яка пересувалася на двох броньованих автомобілях, стався вибух.