"Навіть колод цілих не залишилося": волонтер показав, як військові знищили позицію бойовиків на Світлодарській дузі (відео)

Волонтер показав повне відео, як військові на Світлодарській дузі знищують позицію терористів.

З'явилося свіже та повне відео, зняте з двох різних місць, як група К-2 за допомогою 25-го батальйону рознесла позицію терористів "Прищ", вона ж "Фурункул", на Світлодарській дузі.

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"І так рознесла, що навіть цілих колод не залишилося", - пише на своїй сторінці у Facebook в описі до відео волонтер Юрій Мисягін.

Як повідомлялося, 29 травня в зоні проведення операції Об'єднаних сил бійці тактичної групи "Моспіно" підбили БМП противника.