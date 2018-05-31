"Навіть колод цілих не залишилося": волонтер показав, як військові знищили позицію бойовиків на Світлодарській дузі (відео)
13:30, 31 травня 2018Війна
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Волонтер показав повне відео, як військові на Світлодарській дузі знищують позицію терористів.
Знищення позиції "Фурункул" на Світлодарській дузі
З'явилося свіже та повне відео, зняте з двох різних місць, як група К-2 за допомогою 25-го батальйону рознесла позицію терористів "Прищ", вона ж "Фурункул", на Світлодарській дузі.
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"І так рознесла, що навіть цілих колод не залишилося", - пише на своїй сторінці у Facebook в описі до відео волонтер Юрій Мисягін.
Як повідомлялося, 29 травня в зоні проведення операції Об'єднаних сил бійці тактичної групи "Моспіно" підбили БМП противника.
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