На Донбасі бої тривали переважно на Донецькому напрямку - штаб ООС

20:35, 03 червня 2018
Війна
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За поточну добу втрат на Донбасі немає / фото УНІАН

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Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС на сторінці у Facebook.

Бойовики продовжують здійснювати обстріли позицій сил ООС зі стрілецької зброї.

"Ворог проявляв себе поблизу Тарамчука, Мар’їнки та Широкіного, що на Донеччині, а також Кримського, що на Луганщині", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, поточної доби втрат немає.

Втрати противника уточнюються.

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Теги: #бойовики#війна на Донбасі