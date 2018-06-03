На Донбасі бої тривали переважно на Донецькому напрямку - штаб ООС
20:35, 03 червня 2018Війна
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Згідно з інформацією, поточної доби втрат немає.
За поточну добу втрат на Донбасі немає / фото УНІАН
Упродовж поточної доби, 3 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил бойові дії тривали переважно на Донецькому напрямку.
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Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС на сторінці у Facebook.
Бойовики продовжують здійснювати обстріли позицій сил ООС зі стрілецької зброї.
"Ворог проявляв себе поблизу Тарамчука, Мар’їнки та Широкіного, що на Донеччині, а також Кримського, що на Луганщині", - йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією, поточної доби втрат немає.
Втрати противника уточнюються.
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