На Донбасі бої тривали переважно на Донецькому напрямку - штаб ООС

Згідно з інформацією, поточної доби втрат немає.

Упродовж поточної доби, 3 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил бойові дії тривали переважно на Донецькому напрямку.

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Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС на сторінці у Facebook.

Бойовики продовжують здійснювати обстріли позицій сил ООС зі стрілецької зброї.

"Ворог проявляв себе поблизу Тарамчука, Мар’їнки та Широкіного, що на Донеччині, а також Кримського, що на Луганщині", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, поточної доби втрат немає.

Втрати противника уточнюються.