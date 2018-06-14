Український доброволець загинув у ДТП в зоні бойових дій

Загинув боєць Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Олексій Зінов'єв.

Боєць Добровольчого український корпусу "Правий сектор" Зінов'єв Олексій загинув у ДТП, перебуваючи у зоні бойових дій.

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Про це йдеться на сторінці ДУК "Правий сектор" у Facebook.

"Олексій проявив себе гідним сином Батьківщини - Україна пишається тобою!", - йдеться в повідомленні ПС.

Як повідомляв УНІАН, помер Народний герой України, доброволець 8-го батальйону "Аратта" Української добровольчої армії Володимир Галаган з позивним "Душман". Не так давно у Галагана виявили важку хворобу хребта - метастази проросли майже у всі хребці.