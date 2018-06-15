У Придністров'ї поруч з українським кордоном помітили величезну колону російської військової техніки (фото, відео)

На трасі Тирасполь-Рибниця в декількох кілометрах від кордону з Україною помітили колону російської бронетехніки з бази ОГРВ.

На трасі Тирасполь-Рибниця в декількох кілометрах від кордону з Україною помітили переміщення величезної колони російської бронетехніки.

Про це повідомив експерт Артем Філіпенко на своїй сторінці в Facebook.

"Тим часом на трасі Тирасполь-Рибниця в декількох кілометрах від кордону з Україною переміщається колона російської бронетехніки з бази ОГРВ. Ну нехило так. Це зона безпеки. Їм там пересуватися заборонено. ОБСЄ мовчить?", - прокоментував Філіпенко.

Також Філіпенко опублікував заяву молдавської сторони об'єднаної контрольної комісії: "Сьогодні, 14 червня, починаючи з 08:30 за маршрутом Тирасполь - Рибниця, в напрямку Григоріополь - Дубесарь, були встановлені 3 колони з різними типами військової та бронетанкової техніки (ТАБ, БРДМ) (можливо, Оперативна група російських військ), які їхали у супроводі спеціальних транспортних засобів неконституційних ополченських структур. Зажадавши відповідь інших учасників про пересування військових колон, придністровський учасник ОКК вказав, що вся військова техніка Тирасполя знаходиться в місцях постійного розгортання і не пересувається по Зоні безпеки, і представники Російської Федерації повідомили, що вони задокументують даний випадок і проінформують ОКК на наступному засіданні, яке відбудеться 21 червня 2018 року".

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Горлівці помітили величезну колону військової техніки.