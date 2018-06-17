Доба на Донбасі: двох українських бійців поранено, одного окупанта ліквідовано

Українські сили адекватно відповіли на провокації ворога - жодного клаптику української землі не втрачено.

За минулу добу бойовики російсько-окупаційних бандформувань на Донбасі порушили режим припинення вогню 27 разів, з них 5 разів застосовували важке озброєння, двоє українських військових зазнали поранень.

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Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що складною ситуація залишається на Маріупольському напрямку, де не припиняються бої в районах населених пунктів Талаківка, Водяне, Лебединське та Широкине.

«Під прикриттям вогню з мінометів та гранатометів противник намагався оволодіти нашими передовими позиціями. Адекватна відповідь підрозділів Об'єднаних сил не допустила просування ворога, жодного клаптику української землі не втрачено», - сказано у звіті.

Згідно з повідомленням, на Луганщині відмічається часткове загострення обстановки в районах населених пунктів Новотошківське та Золоте, а також поблизу Троїцького, що на Дебальцевському напрямку. На Горлівському та Донецькому напрямках тривали короткочасні вогневі контакти з противником, із використанням стрілецької зброї, в районах населених пунктів Зайцеве, Верхньоторецьке, Авдіївка та Мар’їнка.

За даними розвідки, минулої доби знищено одного окупанта.