Бойовики обстріляли селище Південне на Донбасі, поранена місцева жителька

Зазначається, що потерпілій надано невідкладну допомогу та доставлено до медичного закладу.

В неділю, 17 червня, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі внаслідок обстрілу з боку бойовиків селища Південне місцева жителька отримала поранення.

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Про це повідомив представник прес-центру штабу ООС Микола Бондарчук під час брифінгу.

"В районі проведення Операції об'єднаних сил продовжуються злочини російсько-терористичних військ проти мирного населення Донбасу. За вчорашній день в результаті обстрілу окупаційною владою селища Південне отримала осколкові мінні поранення грудної клітини та стегна місцева мешканка", - зазначив Бондарчук.

Він також підкреслив, що на даний час потерпілій надано невідкладну допомогу та евакуйовано до медичного закладу.