Терористи зазнають втрат на Донбасі: минулої доби один знищений, п'ятьох поранено

Противник почав рідше застосовувати безпілотні літальні апарати для розвідки позицій Збройних сил України.

На Донбасі минулої доби знищено одного окупанта, ще п’ятьох поранено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив представник прес-центру Об'єднаних сил старший лейтенант Микола Бондарчук.

"За даними розвідки, втрати противника за минулу добу складають: одного окупанта вбито та п’ятьох поранено", - сказав Бондарчук.

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За його словами, противник почав рідше застосовувати безпілотні літальні апарати для розвідки позицій Збройних сил України. Бондарчук уточнив, що вчора засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби виявили два БПЛА типу «Орлан-10», що намагалися перетнути лінію розмежування.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня на Донбасі російсько-окупаційні війська 30 разів порушували режим припинення вогню, з них 6 разів із застосовуванням артилерії та мінометів.

Під час бойових дій зазнали поранень троє українських військовослужбовців.