США звинуватили Росію в залякуванні спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

У Держдепі США наголосили, що Росія повинна припинити свою "погану поведінку".

У Держдепі звинуватили РФ у залякуванні спостерігачів СММ ОБСЄ: російські бойовики стріляли в їхньому напрямку

На Донбасі підконтрольні Росії бойовики стріляли в працівників спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, щоб залякати їх. Про це в своєму Twitter написала представник Держдепартаменту США Хізер Ноєрт.

«Спостерігачі ОБСЄ ризикують своїм життям, щоб захистити мирних жителів. Росія повинна припинити свою погану поведінку, перш ніж ще більше співробітників СММ будуть вбиті або змушені покинути Україну», — зазначила Ноєрт.

Читайте такожРосійсько-окупаційні війська з опівночі 13 разів порушували режим тиші – штаб ООС

Нагадаємо, згідно з повідомленням ОБСЄ, 14 червня шестеро спостерігачів на двох бронетранспортерах зупинилися в районі села Пікузи неподалік від Маріуполя, щоб досліджувати «свіжі сліди, які, ймовірно, залишив бойовий автомобіль».

«Один з учасників місії вийшов зі своєї машини, після чого весь патруль почув дві коротких черги стрільби», — розповіли в ОБСЄ.

Потім спостерігачі побачили «двох чоловіків у військовому одязі», в руках у одного з яких був автомат Калашникова.

Спочатку він стріляв в напрямку співробітників ОБСЄ, а потім вистрілив у повітря. В ОБСЄ висловили впевненість, що невідомі чоловіки стріляли в спостерігачів, щоб «попередити і змусити покинути цей район».