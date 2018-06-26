З початку доби бойовики на Донбасі двічі застосували заборонену мінськими домовленостями зброю - штаб ООС

Втрат у лавах ЗСУ сьогодні немає.

Від початку поточної доби бойовики російсько-окупаційних бандформувань на Донбасі 5 разів обстрілювали українські позиції. Про це повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

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"Російсько-окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню, два з яких із забороненої мінськими домовленостями зброї", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що на Луганському напрямку бойовики з 82-мм мінометів і гранатометів обстріляли українські позиції у районі Кримського.

У той же час, на Донецькому напрямку обстрілів не зафіксовано.

"На Маріупольському напрямі бої точилися в районі населеного пункту Водяне, де ворог застосовував проти наших захисників міномети, гранатомети і стрілецьку зброю. Також противник один раз зі стрілецької зброї провокував захисників Гнутового", – зазначають у штабі.

Повідомляється, що від початку доби втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Як повідомляв УНІАН, раніше у мережі показали вражаюче фото нічного бою українських військових на Донбасі.