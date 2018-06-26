У мережі показали вражаюче фото нічного бою українських військових на Донбасі

Фото було зроблено під час нічного бою в селищі Зайцеве.

У мережі показали вражаюче фото, зроблене під час нічного бою в селищі Зайцеве у Донецькій області. Читайте також"Третя сила" розбіла окупантів на Донбасі: бойовики зазнали втрат - волонтер Знімок був опублікований на сторінці в Facebook фотографа Анатолія Степанова. "Нічний бій. Зайцево. Наші дні", - сказано в підписі під фото. Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби, 25 червня, російські окупаційні війська 24 рази відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил, у тому числі з використанням забороненого Мінськими домовленостями зброї.

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