У мережі показали вражаюче фото нічного бою українських військових на Донбасі
09:31, 26 червня 2018Війна
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Фото було зроблено під час нічного бою в селищі Зайцеве.
Нічний бій українських військових на Донбасі / фото: Анатолій Степанов
У мережі показали вражаюче фото, зроблене під час нічного бою в селищі Зайцеве у Донецькій області.
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Знімок був опублікований на сторінці в Facebook фотографа Анатолія Степанова.
"Нічний бій. Зайцево. Наші дні", - сказано в підписі під фото.
Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби, 25 червня, російські окупаційні війська 24 рази відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил, у тому числі з використанням забороненого Мінськими домовленостями зброї.
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