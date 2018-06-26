У мережі показали вражаюче фото нічного бою українських військових на Донбасі

09:31, 26 червня 2018
Війна
4650 0
Нічний бій українських військових на Донбасі / фото: Анатолій Степанов

Читайте також"Третя сила" розбіла окупантів на Донбасі: бойовики зазнали втрат - волонтер

Знімок був опублікований на сторінці в Facebook фотографа Анатолія Степанова.

"Нічний бій. Зайцево. Наші дні", - сказано в підписі під фото.

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби, 25 червня, російські окупаційні війська 24 рази відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил, у тому числі з використанням забороненого Мінськими домовленостями зброї.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#війна