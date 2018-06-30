Журналісти з'ясували деталі убивства бойовиками двох українських військових біля окупованої Горлівки (відео)

За підступний снайперський вогонь, що забрав життя двох українських військових, окупантам мстили українські бійці з усіх найближчих позицій.

Біля окупованої Горлівки, де напередодні загинули двоє українських бійців, досі не вщухає стрілянина. Розвідка повідомляє, що бойовики в тому бою зазнали великих утрат, тому прагнуть помсти.

Як повідомляє ТСН, ворог веде хаотичну стрілянину з териконів та провокує вогонь у відповідь. Час від часу до цього підключається важкий калібр. Перестрілки в цій місцевості відбуваються постійно, на них навіть особливо не зважають, якщо ті не переростають у запеклий бій, як у четвер, коли бойовики били з усіх стволів, а разом з мінометним вогнем та артнальотом працював снайпер, який і вбив двох українських бійців. "Першого поранили командира взводу, він впав. А через три секунди за ним впав і старший солдат", - розповів в.о. командира батальйона Богдан Гудим.

Першим загинув Валерій Шишак – бійці звали його по-батькові Казимиричем. Від 1990-х він пройшов кілька збройних конфліктів, на своїй, українській війні, був із перших днів. Війну він називав "дурною", бо противник уникає вступати в ближній бій і криє здалека артилерією. Казимиричу було 57, і він точно знав, що військова справа – це його. Два роки тому пройшов курси офіцерів. Разом із ним загинув Андрій Волос, старшому солдату було лише 22 роки. Вдома на нього чекали батьки і кохана.

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Військові кажуть, що вразити ціль з одного пострілу складно, а коли є два влучання підряд – це може зробити лише професіонал. За цей підступний снайперський вогонь окупантам мстили українські бійці з усіх найближчих позицій. "Дві бойових машини піхоти придавив противника. Ми їх заспокоїли", - розповів військовослужбовець ЗСУ "Грек". У тому бою противник поніс значні втрати – за даними розвідки, 5 бойовиків загинули, 8 були поранені. Це при тому, що в українських військових позиції менш вигідні, ніж у противника, адже бойовики добре бачать бійців із териконів і контролюють підходи до позицій. Проте це хлопців не лякає, а нерівні умови лише змушують бути пильнішими та воювати з подвійним завзяттям.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня на Донбасі загинули четверо українських захисників, ще двох поранено.