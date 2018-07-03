Експерт назвав головні причини зриву нового перемир'я на Донбасі

Так зване «хлібне перемир'я» було оголошено опівночі 1 липня, але порушене через кілька годин після його початку.

Існує ціла низка причин, через які нещодавно оголошене "хлібне перемир'я" на Донбасі було в черговий раз зірвано.

Про це розповів "Апострофу" аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

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За його словами, є три причини зриву перемир'я.

"Перша причина – це небажання сторін. Друга – горезвісний людський фактор, адже достатньо хоча б одного втомленого або неадекватного бійця з будь-якої сторони, щоб перемир'я було зірвано. Третя причина – небажання самої РФ. Якщо згадати Мінські угоди, то вони починаються з пункту про розведення сторін і припинення вогню. Перемир'я є у рамках Мінського процесу, але якщо не виконується загальна, рамкова угода, то чому має виконуватися приватна угоду, укладена в рамках Мінська?", – пояснює експерт.

Так зване «хлібне перемир'я» було оголошено опівночі 1 липня. Напередодні в Мінську, в рамках роботи Тристоронньої контактної групи, сторони домовилися про припинення вогню по всій лінії фронту на два місяці: з липня по серпень, у зв'язку з початком збору врожаю. Однак через кілька годин після формального настання перемир'я режим тиші був порушений.