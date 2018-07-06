Журналісти порахували випадки розриву мінометів на передовій (відео)

Сьогодні під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні загинули троє та отримали поранення дев’ятеро військовослужбовців.

Журналісти нарахували щонайменше 5 випадків розриву мінометів на передовій.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 липня, під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні загинули троє та отримали поранення дев’ятеро військовослужбовців. За попередніми даними, це сталося внаслідок розриву міномета.

Це вже не перший випадок розриву мінометів в українській армії. Влітку 2016 року аналогічний "Молот" розірвався на полігоні Широкий лан. Один військовий загинув і ще 10 були поранені.

Читайте такожВолонтери показали "вибухові" результати роботи "третьої сили" на Донбасі (відео)

У 2016 році щонайменше було два таких випадки, від розриву загинуло п'ятеро військових.

Ще два випадки у 2017 - тоді загинули загалом шестеро людей, і ще троє вже цього року.

Як повідомляв УНІАН, рішенням командувача Сухопутних військ ЗСУ навчання призупинено. Призначено службове розслідування причин трагічного випадку на Рівненському загальновійськовому полігоні.