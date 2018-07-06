Стала відома причина вибуху міномета на Рівненському полігоні

Унаслідок цього 3 військовослужбовців загинуло та 9 отримали поранення різного ступеня важкості.

Військова прокуратура встановлює обставини загибелі і травмувань військовослужбовців на Рівненському полігоні.

Про це повідомляє прес-служба військового полігону Західного регіону. Проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення правил поводження з боєприпасами.

"Установлено, що 6 липня 2018 року близько 5.30 год. на території Рівненського загальновійськового полігону під час виконання військовослужбовцями однієї з військових частин вогневого завдання щодо знищення умовного противника з веденням вогню мінометної батареї з закритої вогневої позиції відбувся вибух міни у каналі ствола міномету", - йдеться у повідомленні.

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Як відомо, у п'ятницю, 6 липня, вранці на Рівненському полігоні під час навчань розірвало міномет. Повідомлялось, що вибухнув міномет "Молот".

Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку та начальнику Генерального штабу Віктору Муженку до завершення розслідування не використовувати на навчаннях міномети, що могли стати причиною трагедії на Рівненському загальновійськовому полігоні.