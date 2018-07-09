"Дорога у світле майбутнє заросла!": журналіст показав фото з окупованої Макіївки
08:56, 09 липня 2018Війна
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У мережі показали, до чого призвів "русский мир" у Макіївці.
Журналіст показав фото з Макіївки / фото twitter.com/den_kazansky
У мережі показали, який вигляд зараз має залізнична дорога в окупованій Макіївці Донецької області.
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Фото виклав у своєму Twitter журналіст і блогер з Донецька Денис Казанський. Як можна бачити на знімку, дорога повністю заросла травою.
"Так нічим від Абхазії не відрізняється. Що дивного?", "Дорога у світле майбутнє заросла!", - пишуть в коментарях.
Раніше в мережі показали фото з окупованого терористами Первомайська Луганської області.
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