"Пустка": у мережі показали свіжі фото окупованого міста на Донбасі

Первомайськ перетворився за час окупації на "сумне місто".

У мережі показали фото з окупованого терористами Первомайська Луганської області.

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Знімки опубліковані на сторінці "Хрустальный Луч" в Twitter. "Первомайськ. Чотири роки без цивілізації, пустка, трава, що виросла з асфальту, яким нікому ходити, зате Ленін "живий", - йдеться у коментарі до фото.

Як повідомляв журналіст Денис Казанський, в окупованому Донецьку зрізали стелу ФК "Шахтар", яка стояла біля "Донбас Арени".