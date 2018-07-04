"Пустка": у мережі показали свіжі фото окупованого міста на Донбасі

07:31, 04 липня 2018
Війна
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У мережі показали фото з окупованого терористами Первомайська Луганської області.

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Знімки опубліковані на сторінці "Хрустальный Луч" в Twitter. "Первомайськ. Чотири роки без цивілізації, пустка, трава, що виросла з асфальту, яким нікому ходити, зате Ленін "живий", - йдеться у коментарі до фото.

Як повідомляв журналіст Денис Казанський, в окупованому Донецьку зрізали стелу ФК "Шахтар", яка стояла біля "Донбас Арени".

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Теги: #ЛНР#фото#Луганська область