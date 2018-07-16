Доба на Донбасі: бойовики 29 разів обстріляли сили ООС, поранено військового

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Упродовж минулої доби, 15 липня, бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє операція Об'єднаних сил в Facebook. "Російські окупаційні війська проявляли активність по всій лінії зіткнення і вели вогонь по захисниках Кримського, Новолуганського, Світлодарська, Зайцевого, Майорська, Пісків, Тарамчука, Авдіївки, Водяного, Пищевика, Широкиного та Талаківки, а в районі Гнутового ворог застосував 82-мм міномет. Своїми активними діями противник намагався змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь. Внаслідок ворожого вогню було поранено одного з наших захисників", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за даними розвідки одного окупанта знищено ще одного поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 5 разів обстріляли позиції українських захисників біля Світлодарська, Мар’їнки, Гнутового та Водяного.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині українські військовослужбовці взяли під контроль населений пункт Золоте-4.