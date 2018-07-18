Стало відомо про потужний удар ЗСУ по позиціях терористів на Донбасі: знищено техніку (фото)

Наразі про втрати терористів не повідомляється.

З'явився знімок, на якому зафіксовано удар бійців ООС по позиціях бойовиків на Донбасі.

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Його на своїй сторінці у Facebook опублікувала військова ЗСУ Вікторія Руденко, зазначивши, що було знищено техніку терористів.

"Хтось таки жахнув по скупченню ворожої техніки... Кажуть, там щось коптить та детонує досі", - йдеться у її повідомленні.

За словами Руденко, наразі втрати противника уточнюються, пізніше розвідка про них повідомить.

Як повідомляв прес-центр ООС, упродовж минулої доби, 17 липня, бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військ. Унаслідок обстрілів загинув один боєць.